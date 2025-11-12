市販薬の乱用、いわゆるオーバードーズ問題を受け、厚生労働省は新たに2つの成分を加えた8つの成分の市販薬について、販売規制の対象とすることを了承しました。新たに規制の対象となるのは、せき止め成分の「デキストロメトルファン」とアレルギー薬成分の「ジフェンヒドラミン」です。市販薬では現在、6つの成分について販売に一定のルールが設けられていて、今回追加された2つの成分を含めた8つの成分の市販薬について、「指定