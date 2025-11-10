「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後１時現在でラウンドワンが「買い予想数上昇」２位となっている。 同社は前週末７日の取引時間中に２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比６．９％増の９１９億８５００万円、最終利益は同１．８％増の８８億５２００万円となった。あわせて通期の業績予想を下方修正し、売上高予想を１９３１億６０００