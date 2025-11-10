「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後１時現在でラウンドワン<4680.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



同社は前週末７日の取引時間中に２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比６．９％増の９１９億８５００万円、最終利益は同１．８％増の８８億５２００万円となった。あわせて通期の業績予想を下方修正し、売上高予想を１９３１億６０００万円から１８８７億８０００万円、最終利益予想を１８４億５０００万円から１７８億３３００万円に引き下げている。上期の実績に加え、米国での出店スケジュールの遅延による影響などを反映した。発表後に株価は下押しを余儀なくされたものの、１０００円割れ後に下げ渋り、週明け１０日はプラス圏で推移している。出遅れ感が強まっていた同社株については目先の下値不安が後退したとの受け止めに加え、戻り局面に向かうと期待する向きもあって、買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS