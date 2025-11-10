かつて片足でジャンプして放つ"エアK"で世界のトッププレイヤーを翻弄し、日本人史上最高のシングルス最高ランキング4位に輝いた男子プロテニス錦織圭選手（35）。不倫騒動から5カ月、選手生命の危機に追い込まれているという──。【写真】「ピンヒールにサングラス…」スタイル抜群の妻・観月あこ、ユニクロ不倫の大口あづ記2014年のテニス グランドスラムの全米オープンで決勝に進出した錦織。惜しくも準優勝となったが、