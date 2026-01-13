錦織圭という奇跡【第９回】奈良くるみの視点（１）◆松岡修造の視点（１）〜（５）最初から読む＞＞◆細木秀樹の視点（１）〜（３）最初から読む＞＞「今もですけれど、当時から圭君は独特の雰囲気があって......。最初はなかなか、距離が縮まらなかったと思います。やっぱり、すごく強い人だという印象があったので」柔らかな笑みをふわりと浮かべ、20余年前の日を、奈良くるみさんは懐かしそうに思い返した。小学生時に全国