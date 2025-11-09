「家族の服はまとめて収納していましたが、動線がめちゃくちゃになって後悔…」そう語るのは、3児のママで整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さん。その失敗から気づいた、家族それぞれの動線を考える「クローゼット収納」について教えてもらいました。家族全員の服をまとめた結果…家がぐちゃぐちゃに！わが家は2階建て＋半地下のある特殊な構造。初めは「家族全員の服をまとめたら、収納や管理がラクかも」と思って、半地下の