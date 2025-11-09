「家族の服はまとめて収納していましたが、動線がめちゃくちゃになって後悔…」そう語るのは、3児のママで整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さん。その失敗から気づいた、家族それぞれの動線を考える「クローゼット収納」について教えてもらいました。

家族全員の服をまとめた結果…家がぐちゃぐちゃに！

わが家は2階建て＋半地下のある特殊な構造。初めは「家族全員の服をまとめたら、収納や管理がラクかも」と思って、半地下のウォークインクローゼットに5人分の服をしまっていました。

【写真】高岡さん宅のクローゼット

ところが、寝室は1階で玄関は2階。服を出し入れするたびに階段を上り下りしなければならず、動線がバラバラになってしまいました。

子どもたちは「服を取りに行くのが面倒くさい」と言って、結局リビングに脱ぎっぱなしに。私も「あとでまとめて持っていこう」と思いながら服を積み上げてしまいました…。せっかくの広いクローゼットなのに、使いにくくなっていたのです。

動線を見直し、家族それぞれの暮らしに合う収納へ

さすがに「このままでは片付かない！」と思い、家族の生活動線を改めて見直すことにしました。

・私は朝起きてすぐ着替えるため、1階の寝室にクローゼットを設置

・子どもたちは学校・幼稚園の準備や帰宅後を考えて、2階のリビング横にお支度スペース＆クローゼットを準備

・夫は在宅ワークが多いので、引き続き半地下のウォークインを利用

「だれが・どこで・いつ」服を使うのかをチェックすることで、服が散らかりにくく、動きやすい家になりました。

5人家族の服をうまく収納するアイデア3つ

家族それぞれのクローゼットを設けると、管理の手間が増えると思われがちですが、むしろ逆。専用スペースが決まって“だれのものがどこにあるか”が明確になり、片付けやすくなりました。ちなみに、収納するときは3つのポイントを意識しています。

1：使う場所の近くに収納して、最短動線にする

2：見た目より、取り出しやすさを優先する

3：収納ルールは決めすぎず、ざっくりでOK！

家族の成長や暮らしの変化に合わせて、収納場所も変えていくのがポイントです。

動線こそ「片付けやすい家」への近道だった

家族の服をひとつにまとめたらラクになると思っていましたが、わが家では“動線”を重視するほうが大事。家族それぞれの使いやすさに合わせた収納が「片付けやすい家」への近道だと気づきました。

もし今、「なぜか片付かないな」と感じているなら、収納スペースが毎日の生活動線に合っていないのかもしれません。完璧に整っていなくても大丈夫。少しずつ、自分たちの暮らしにフィットする形に変えて、ラクに片付く家にしてみませんか。