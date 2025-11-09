８日のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」では、新語・流行語大賞のノミネート発表が取り上げられた。ＭＣの三谷幸喜氏は、本命として「ひょうろく」を挙げ「ひょうろくさんは僕のドラマに出ていただいてるんですよ」と説明。現在、フジテレビで放送中の三谷氏脚本ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」にレギュラーしている。続けて、三谷氏は「もともと『水曜日のダウンタウン』から火が