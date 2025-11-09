カーナビとナビアプリの違いとは？最近のクルマは、カーナビではなくディスプレイオーディオが標準装備されているケースが増えています。カーナビを搭載したい場合、オプションとして追加しなければならないクルマは少なくありません。【画像】注意！ スマホの取り付け位置は場所によって違反になることも（14枚）グーグルマップなどのナビアプリの精度や機能が向上しているため、カーナビは不要と思う人もいるかもしれませ