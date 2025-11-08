になに（C）モデルプレスモデルプレス

ミディアムヘアからさらにカット 人気YouTuber・になにの投稿に反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 10月10日にミディアムヘアにしたことを報告していた人気YouTuber・になに
  • 7日にInstagramを更新し、再びヘアカットした姿を公開
  • ファンからは「美人度増している」「似合いそうで怖い」などの声が上がった
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
  2. 2. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
  3. 3. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
  4. 4. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
  5. 5. 容疑者の女 夫不在の日を把握か
  6. 6. 13歳で妊娠 両親は頭が真っ白に
  7. 7. 家族ごと殺す 15歳が教諭脅迫か
  8. 8. 娘を殺害か 女が綴っていた苦悩
  9. 9. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
  10. 10. 今森茉耶　未成年飲酒が発覚し謝罪「自分の行動の重大さを痛感」ゴジュウジャー降板＆事務所と契約解除
  1. 11. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
  2. 12. 連れ子を風呂誘う 児相が注意も
  3. 13. キリンビールが松重豊に“おわび”！？ 下戸役を演じ続けて13年の俳優へ「お手紙動画」を贈った意外すぎるワケ＜PR＞
  4. 14. 二重らせん構造発見 博士が死去
  5. 15. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
  6. 16. クマに襲われる女性…犬が救う
  7. 17. ATSUSHI 一酸化炭素中毒で絶望
  8. 18. やくみつる氏「長袖をください」
  9. 19. ド軍投手ベシア、娘の死去を報告
  10. 20. 助け思い浮かばず 102歳母殺害か
  1. 1. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
  2. 2. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
  3. 3. 容疑者の女 夫不在の日を把握か
  4. 4. 家族ごと殺す 15歳が教諭脅迫か
  5. 5. 娘を殺害か 女が綴っていた苦悩
  6. 6. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
  7. 7. 二重らせん構造発見 博士が死去
  8. 8. クマに襲われる女性…犬が救う
  9. 9. 助け思い浮かばず 102歳母殺害か
  10. 10. 高市氏 午前3時の勉強会を陳謝
  1. 11. 娘を殺害か「自分も死のうと…」
  2. 12. 小学6年生と性行為か 男を逮捕
  3. 13. 不明小6発見 警察犬15度目の表彰
  4. 14. 楽器水浸し 楽団が市に9億円請求
  5. 15. 主婦殺害 容疑者見せていた変化
  6. 16. 消えるタトゥー流行…不安の声
  7. 17. 佳子さまの服装 今回も称賛の声
  8. 18. 越後湯沢 宿泊客にクマが襲撃
  9. 19. 福岡市南区で自転車に乗る男が女性を待ち伏せし「ペダルにズボンが引っかかった」「助けてほしい」と声かけ
  10. 20. 橋下徹氏と「働いたことがない」
  1. 1. キリンビールが松重豊に“おわび”！？ 下戸役を演じ続けて13年の俳優へ「お手紙動画」を贈った意外すぎるワケ＜PR＞
  2. 2. 食い尽くし夫 妻が残した手紙
  3. 3. 役所で説教 70代男性が「敗北」
  4. 4. 高市早苗首相「レジ」5回連発
  5. 5. 7年で月々7千円 謎の引き落とし
  6. 6. 甘えが強い人 消耗しない対応は
  7. 7. 選挙ポスターに「男性器」 苦情
  8. 8. 聖地で スポーツカー検挙を実施
  9. 9. 枝野幸男氏「高市早苗さん」呼び
  10. 10. 10年間1位 高校生のなりたい職業
  1. 11. わんこ6頭を指揮する娘に反響
  2. 12. 田久保氏「192」が奇妙な一致
  3. 13. 流行語大賞に「隠れ野球用語」?
  4. 14. 処遇改善 自衛官の給与アップへ
  5. 15. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
  6. 16. 女性に性暴行し殴打か 男を逮捕
  7. 17. デニーズ トレパク巡り引用確認
  8. 18. れいわ女性議員のヤジ姿が物議
  9. 19. 交番で巡査長が死亡 拳銃自殺か
  10. 20. 午前3時に「勉強会」で質問殺到
  1. 1. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
  2. 2. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
  3. 3. 米人気女優の「丸出し」姿に賛否
  4. 4. タイ国籍少女の母親、台湾で拘束
  5. 5. 赤十字マーク K-POPアイドル物議
  6. 6. GTA6発売 2026年11月19日に延期
  7. 7. 米のファストフード店 閉鎖へ
  8. 8. 中国の「限韓令」解除は難しい?
  9. 9. 米墜落事故で UPSらに集団訴訟
  10. 10. 富裕層の服装 ブランド風が人気
  1. 11. 「寵物」の中国列車 一部に表示
  2. 12. イスラエル首相ら逮捕状 トルコ
  3. 13. インド 野良犬の捕獲をまた命令
  4. 14. イスラエル交響楽団の公演が中断
  5. 15. 大エジプト博物館がオープン
  6. 16. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
  7. 17. 韓の倒壊事故で生き埋め 3人死亡
  8. 18. 日本にも「中国式保護者」が？スーパー戦隊シリーズ放送終了のウワサ―中国メディア
  9. 19. 香港で相次ぐ貴金属密輸案件
  10. 20. NY新市長が米の政治・金融に波紋
  1. 1. LINE送信取消 通知ナシで可能に
  2. 2. 年末調整 今までと同じ申告は損
  3. 3. JALが倒産 管財人の仕事の全貌
  4. 4. 日産自動車 横浜本社ビル売却へ
  5. 5. TVから消えた「時代劇」の現実
  6. 6. インバウンドにラーメンブームが
  7. 7. 米の「金急騰」に変わる可能性
  8. 8. ドコモMAX&ポイ活MAX 新たな特典
  9. 9. 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ
  10. 10. 食い尽くし夫 妻が残した手紙
  1. 11. 有利なのは中国 輸出のせい?
  2. 12. 実家2500万円相続 税金はかかる?
  3. 13. 「近視」予防の重要性が再認識
  4. 14. 重工3社 最高益の裏側にリスクも
  5. 15. 中国で価格競争が激化 日本悲鳴
  6. 16. コンビニの脅威か 東京に初出店
  7. 17. 味の素 一時ストップ安の水準に
  8. 18. マツダが中間決算 452億円の赤字
  9. 19. 2000円札が販売されない本当の訳
  10. 20. 高市トレードは崩れない可能性
  1. 1. Apple 史上最大の新製品ラッシュ
  2. 2. 携帯キャリア別利用状況 1位は
  3. 3. モバイルバッテリーに注目
  4. 4. エディオン お手軽電子レンジ器
  5. 5. 新型ゲーミングモニター発売へ
  6. 6. お風呂場が最高 防水スピーカー
  7. 7. 手洗いの悩み解消 LEDライト
  8. 8. THE NORTH FACEがAmazonでセール
  9. 9. 2台同時充電できる便利アイテム
  10. 10. メルカリ 新規登録で99%割引
  1. 11. OXO すりおろし金で「賢すぎ」
  2. 12. Pixel Watch 4 Webブラウザ不便
  3. 13. 「スイッチ」する発想のバッグ
  4. 14. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
  5. 15. キャリアの設備投資 2025年版
  6. 16. 桃鉄2 事前予約で19%オフに
  7. 17. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
  8. 18. 「Ruby」グランプリ 結果発表
  9. 19. Anker製ポータブル電源がお得に
  10. 20. 小さくてもタフ 簡単な焼き網
  1. 1. ド軍投手ベシア、娘の死去を報告
  2. 2. SB中村晃 息子の難病闘病を告白
  3. 3. 大谷を煽った大物にドレイク反撃
  4. 4. 大谷へ「ディスり」に同僚も怒り
  5. 5. ド軍投手の娘が死去 WS直前離脱
  6. 6. ミランとインテル 348億円で買収
  7. 7. 大谷翔平に新たな勲章 米で発表
  8. 8. 「デコピンの目がうつろ」注目を
  9. 9. 巨人・岡本狙う「30億」の上積み
  10. 10. 由伸に「酒代を払わなくていい」
  1. 11. 裏切り行為と非難に 英王子弁明
  2. 12. 帰国のキム・ヘソンに周囲騒然
  3. 13. 角田裕毅に「F1撤退だな」意見が
  4. 14. ド軍試合で一度もトイレに行かず
  5. 15. 阪神藤川監督 コーチ陣に不満を?
  6. 16. 朗希に 抑え転向打診待ち受ける?
  7. 17. 巨人・大勢 MLB挑戦は前途多難か
  8. 18. J1徳島・黒部氏 エリアスに感嘆
  9. 19. 大谷に20個敬遠 抑えきれず
  10. 20. 侍J強化合宿 試用した選手ら困惑
  1. 1. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
  2. 2. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
  3. 3. 13歳で妊娠 両親は頭が真っ白に
  4. 4. 今森茉耶　未成年飲酒が発覚し謝罪「自分の行動の重大さを痛感」ゴジュウジャー降板＆事務所と契約解除
  5. 5. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
  6. 6. 連れ子を風呂誘う 児相が注意も
  7. 7. やくみつる氏「長袖をください」
  8. 8. ATSUSHI 一酸化炭素中毒で絶望
  9. 9. 若井をなぜスルー 内情明かす
  10. 10. 「強制性交」も…復帰に拒否感
  1. 11. 東京→佐賀 タクシー運賃に驚き
  2. 12. 20年に実刑判決 新井浩文が復帰
  3. 13. 吹き矢でクマ捕獲「何時代だよ」
  4. 14. 趣里の夫・RYOKIがBE:FIRST脱退
  5. 15. 維新藤田氏「本当にすみません」
  6. 16. フワ プロレスで活動復帰へ
  7. 17. 伝説的ラッパー晋平太さんの死去に「志半ばで病に倒れられたこと、さぞ無念と…」大会Ｘが追悼
  8. 18. 大食い芸能人の食べ方に指摘の声
  9. 19. 大谷を嘲笑の投稿「裏目に出た」
  10. 20. 鈴木おさむ氏「マンション転売」
  1. 1. 値段合ってる? GU高見えバッグ
  2. 2. 不倫相手との連絡にPayPay利用
  3. 3. 高学歴男性が選ぶ女性の特徴
  4. 4. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
  5. 5. さつまいもとれんこんの甘辛炒め
  6. 6. 職場の人間関係 心病まないコツ
  7. 7. 3COINSの「宅トレグッズ」が優秀
  8. 8. 全室温泉付ホテル「クオン」開業
  9. 9. ミスドの限定ポンデがカムバック
  10. 10. 40・50代に似合う上品見えヘア
  1. 11. 産まなきゃよかった 子の罪悪感
  2. 12. 40・50代が真似したいユニクロ服
  3. 13. 母の「身の丈に合った式を」を無視した結果 → 夫婦で『最悪の結婚初夜』を迎えてしまった理由
  4. 14. 50代におすすめのショートボブ
  5. 15. 3000円以下 GUの優秀ボトムス
  6. 16. 妊娠中にキャバ通い 夫が離婚
  7. 17. 40・50代が真似できそうなGU商品
  8. 18. 体重150kg 拒食と過食の過去も
  9. 19. 猫が持つ超自然性へのまなざし
  10. 20. 冷え込み対策に GUのブルゾン