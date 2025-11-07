ユナイテッド航空が、東京／成田-パラオ間の直行便を2025年10月29日より新たに開設しました。これまではグアム経由で最短8時間かかっていましたが、乗り継ぎなしの直行便となったことでフライト時間は約5時間へと大幅に短縮されます。就航に先立ち、パラオのスランゲル・ウィップス・ジュニア大統領らが成田空港で記念セレモニーに出席し、「手つかずの楽園」として知られるパラオの魅力をPRしました。 ユナイテッド航空 東京