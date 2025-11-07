8年ぶりの定期便！ユナイテッド航空 東京／成田-パラオ直行便

ユナイテッド航空が、東京／成田-パラオ間の直行便を2025年10月29日より新たに開設しました。

これまではグアム経由で最短8時間かかっていましたが、乗り継ぎなしの直行便となったことでフライト時間は約5時間へと大幅に短縮されます。

就航に先立ち、パラオのスランゲル・ウィップス・ジュニア大統領らが成田空港で記念セレモニーに出席し、「手つかずの楽園」として知られるパラオの魅力をPRしました。

ユナイテッド航空 東京／成田-パラオ直行便

日本とパラオを結ぶ定期直行便は2018年に運航が取りやめとなって以来、8年ぶりの開設となります。

美しい自然と豊かな海に恵まれたパラオ共和国がより身近になり、さらなる人気の高まりが期待されています！

直行便は週2便で運航される予定です。

運航スケジュール

運航期間：2025年10月29日(水)〜2026年3月26日(水)

運航日：週2便 (水・日)

UA158便：成田(19:25)発 → パラオ(00:25)着 翌日 (水・日)UA157便：パラオ(01:55)発 → 成田(06:50)着 (月・木)

スランゲル大統領が「パラオ・ブース」やセレモニーに登場

10月29日に開催されたプレスカンファレンスでは、来日中のスランゲル大統領が登壇。

「歴史的な新路線の初便を見られて光栄です」「パラオと日本のキズナをより深めることになると思います」と期待を寄せました。

また、パラオでは日本から伝わった「ヤキュー(野球)」が今年で100年目と、縁が深いこともアピールしました。

10月28日・29日には成田空港第1ターミナル内に「パラオ・ブース」も設置。

スランゲル大統領もブースを視察し、自らパラオの魅力をPRしました。

ブースではパラオ政府観光局のInstagramをフォローした方へのノベルティグッズプレゼントや、子供向けのワークショップも行われ、大盛況となりました。

初便は満席で出発！「ウォーターサルート」で祝福

搭乗口ではゲートセレモニーも開催され、バルーンなどで華やかに彩られました。

スランゲル大統領は「この直行便が日本とパラオの架け橋になるように」と力強く宣言しました。

待望の初便は満席となり、盛況のうちに出発。

出発時には、就航を祝って飛行機へ向け放水する「ウォーターサルート」も行われ、成田空港を盛り上げました。

「手つかずの楽園」パラオの魅力

パラオ共和国は、ミクロネシアに位置し、500以上の群島からなる「手つかずの楽園」です。

透明度抜群のエメラルドグリーンの海に囲まれ、美しいサンゴ礁や多様な海洋生物が生息しています。

また、日本語が通じる場面も多く、親しみやすさを感じられるのも魅力です☆

フライト時間が約5時間となり、ぐっと身近になったパラオ。

直行便で「手つかずの楽園」への旅に出かけてみてはいかがでしょうか。

ユナイテッド航空の東京／成田-パラオ直行便の紹介でした。

