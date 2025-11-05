『現代用語の基礎知識』（自由国民社発行）は5日、毎年恒例の『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞』のノミネート30語を発表。国際・国内の社会情勢を色濃く反映した言葉が並ぶなか、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏がTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』で発した「長袖をください」もノミネート。SNSでは大きな話題となっている。【一覧】“今年の顔”がずらり！『2025 新語・流行語大賞』