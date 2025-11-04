TVアニメ『姫様 ”拷問” の時間です』第2期のキービジュアル公開が公開され、2026年1月12日（月）より放送＆配信されることが決定した。集英社『少年ジャンプ＋』にて好評連載されていた人気作品『姫様 ”拷問” の時間です』（原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい）。魔王軍によって囚われの身となった、国王軍第三騎士団・騎士団長である「姫」。彼女が、美味しい食事＆楽しい遊びという「拷問」から王国の秘密を守ろうとする