『姫様 “拷問” の時間です』第2期1／12放送開始！ 魔王軍と姫様の団欒キービジュアル公開♪
TVアニメ『姫様 ”拷問” の時間です』第2期のキービジュアル公開が公開され、2026年1月12日（月）より放送＆配信されることが決定した。
集英社『少年ジャンプ＋』にて好評連載されていた人気作品『姫様 ”拷問” の時間です』（原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい）。
魔王軍によって囚われの身となった、国王軍第三騎士団・騎士団長である「姫」。彼女が、美味しい食事＆楽しい遊びという「拷問」から王国の秘密を守ろうとする、世界一やさしい「拷問」ファンタジー作品だ。
このたび、本作TVアニメ第2期のキービジュアルが公開され、放送＆配信が2026年1月12日（月）からに決定。TOKYO MX、BS11、カンテレにて放送のほか、ABEMAにて地上波同時・WEB最速配信されることが発表された。
TVアニメ『姫様 ”拷問” の時間です』第2期のキービジュアルは、満面の笑みの姫と魔王軍の面々が食卓を囲む様子が描かれている。魔王軍との団欒な食卓、第2期も姫様は優しい ”拷問” を受けることになりそう!? 果たして姫様は堪えきることができるのか、放送をお楽しみに。
☆楽しそうな食卓と姫様たちをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
