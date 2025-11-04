とんかつチェーン「かつや」は、11月7日(金)より「タレカツ丼」「タレカツ定食」を期間限定で販売する。かつやのタレカツは毎年好評で、人気のシリーズとのこと。今年は定番の鶏ささみフライ･海老フライに加え、新たに半熟たまごフライが登場する。タレカツ丼は鶏ささみフライ3枚と海老フライ2本に、濃厚な黄身が広がる半熟たまごフライを加えた3種の揚げ物を、醤油ベースの甘じょっぱいタレにくぐらせご飯にのせた商品となってい