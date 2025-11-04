かつや「タレカツ丼･タレカツ定食」、甘じょっぱいタレ×鶏ささみ･海老･半熟たまごフライ
とんかつチェーン「かつや」は、11月7日(金)より「タレカツ丼」「タレカツ定食」を期間限定で販売する。かつやのタレカツは毎年好評で、人気のシリーズとのこと。今年は定番の鶏ささみフライ･海老フライに加え、新たに半熟たまごフライが登場する。
タレカツ丼は鶏ささみフライ3枚と海老フライ2本に、濃厚な黄身が広がる半熟たまごフライを加えた3種の揚げ物を、醤油ベースの甘じょっぱいタレにくぐらせご飯にのせた商品となっている。サクサクの衣にタレが染み込み、ご飯が進む味わいに仕上げた。
◆タレカツ丼
通常店舗:979円/券売機店舗:980円
タレカツ丼
◆タレカツ定食
通常店舗:1,089円/券売機店舗:1,090円
タレカツ定食
◆タレカツ丼弁当(テイクアウト)
通常店舗:961円/券売機店舗:980円
タレカツ丼弁当(テイクアウト)
◆タレカツ弁当(テイクアウト)
通常店舗:1,069円/券売機店舗:1,090円
タレカツ弁当(テイクアウト)
※一部店舗では価格･メニューが異なる場合あり。
発売日:2025年11月7日(金)〜食材がなくなり次第終了。