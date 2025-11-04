ジャパンインベストメントアドバイザーは急反騰している。１０月３１日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表した。売上高が２９５億２３００万円（前年同期比３９．８％増）、営業利益が１５２億７１００万円（同７０．７％増）、最終利益が８１億５９００万円（同２．５倍）となっており、業績の好調な推移を好感した買いが流入している。日本型オペレーティング・リ