任期満了に伴う呉市長選挙が2日に告示され、現職と新人あわせて4人が立候補しました。立候補したのは届け出順に、いずれも無所属で新人の元陸上自衛官・東國裕候補。3期目を目指す現職の新原芳明候補。新人で元国会議員秘書の能勢泰人候補。新人で元総務省の官僚・杉田憲英候補の4人です。選挙戦では、2期・8年務めた現職への評価や深刻化する人口減少の対策、日本製鉄呉地区の跡地に整備する計画の複合防衛拠点への是非などが争点