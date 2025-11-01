2025年11月1日、北海道・「積丹町役場を爆破する」と予告が入ったということです。町によりますと、爆破予告を受け役場に隣接する積丹町総合文化センターで開催していた積丹町文化祭（11月1日～3日）を中止したということです。町では役場庁舎や総合文化センターに近づかないよう町民に注意を呼びかけています。