東京科学大学が2025年11月2・3日の日程で予定していた学園祭「工大祭」のうち、3日の開催を中止すると公式サイトで発表した。会場の大岡山キャンパスを爆破する旨の予告があったという。「入構予定の皆様、学生、教職員の安全を最優先に」東京科学大は東京工業大学と東京医科歯科大学の統合により、24年に設立された国立大学だ。25年度の工大祭は、東京都目黒区の大岡山キャンパスで2日・3日の2日間にわたって行われる予定だった。