私はミチル。毎日パートや育児で忙しいなか頑張って食事を用意しているというのに、その気持ちを無下にされてばかりいては本当に腹が立ちます。シュンに感化されて数日、子どもたちまで私が作る以外の食事を望むようになってしまいました。無駄になるものが増えるうえに食費も圧迫しますし、こんな生活、悪いことしかありません。しかし私が抵抗しても、シュンは「だって食べたくないんだもん」の一点張り。少し前まで文句も言わず