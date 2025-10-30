シーティーエスが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１２８億円から１２８億８５００万円（前期比９．０％増）へ、営業利益を３３億円から３３億５３００万円（同９．０％増）へ、純利益を２４億円から２５億２７００万円（同１５．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１４円から１５円へ引き上げ年間配当予想を２９円としたことが好感されている。