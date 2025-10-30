シーティーエス<4345.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１２８億円から１２８億８５００万円（前期比９．０％増）へ、営業利益を３３億円から３３億５３００万円（同９．０％増）へ、純利益を２４億円から２５億２７００万円（同１５．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１４円から１５円へ引き上げ年間配当予想を２９円としたことが好感されている。



主力のデジタルデータサービス（ＤＤＳ）事業及び測量計測システム（ＳＭＳ）事業において、既存顧客を中心に受注が堅調に推移したことが牽引した。また、営業外収益でレンタル資産の保全を目的とした投資有価証券の受取配当金の増加、戦略的な出資先であるファイルフォースの黒字化に伴う持ち分法投資利益の計上などがあり、特別利益においても政策保有株式のＭＢＯによる売却に伴い生じた投資有価証券売却益を計上したことなども寄与する。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高６１億８４００万円（前年同期比６．５％増）、営業利益１５億２２００万円（同７．１％増）、純利益１２億２６００万円（同２９．３％増）だった。



出所：MINKABU PRESS