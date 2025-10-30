ロッテリアは、11月5日から11月下旬頃までの期間限定で､「えびグラタンバーガー」を販売する。プリプリ食感のえびやマカロニがたっぷり入ったホワイトソースと、サクサク食感の衣が楽しめる『えびグラタンコロッケ』を主役に、異なる2種のソースで仕上げた2品をラインアップする。ロッテリア期間限定「えびグラタンバーガー」2品◆「海老ビスク えびグラタンバーガー」税込590円『えびグラタンコロッケ』に、えびの旨みと香ばしい