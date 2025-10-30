ロッテリア 期間限定「えびグラタンバーガー」発売/えびのビスクソース･コクと酸味のあるデミグラスソースを合わせた2品
ロッテリアは、11月5日から11月下旬頃までの期間限定で､「えびグラタンバーガー」を販売する。プリプリ食感のえびやマカロニがたっぷり入ったホワイトソースと、サクサク食感の衣が楽しめる『えびグラタンコロッケ』を主役に、異なる2種のソースで仕上げた2品をラインアップする。
ロッテリア期間限定「えびグラタンバーガー」2品◆「海老ビスク えびグラタンバーガー」税込590円
『えびグラタンコロッケ』に、えびの旨みと香ばしい風味が詰まったビスクソースを合わせ、4種のチーズをブレンドしたチーズソース、キャベツなどとともに、ふんわりもっちりとした食感のバンズで挟んだ。食べた瞬間にえびの旨みと香りが口いっぱいに広がる、えび好きにはたまらないバーガー。
ロッテリア「海老ビスク えびグラタンバーガー」◆「デミグラ えびグラタンバーガー」税込550円
『えびグラタンコロッケ』に、深いコクと程よい酸味が特徴のデミグラスソースを合わせ、チーズソースやキャベツなどとともにふんわりもっちりとした食感のバンズで挟んだ。デミグラスソースは、赤ワインやトマトペーストを加えることで、濃厚でありながらすっきりとした後味に仕上げ、えびグラタンコロッケのクリーミーな味わいと相性が良いという。
ロッテリア「デミグラ えびグラタンバーガー」〈「塩キャラメルフェア」開催中〉
また、10月22日から11月下旬頃までの期間限定で「塩キャラメルフェア」を開催し、塩キャラメルを使用したスイーツ3品を販売している。
◆「〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキ」税込490円
ミルクベースのシェーキに塩キャラメルソースを合わせ、なめらかなホイップクリームやクラッシュナッツ、塩キャラメルソース、ショコラマカロンをトッピングした。塩キャラメルソースには、フランス産ロレーヌ岩塩を使用。ロレーヌ岩塩のまろやかな塩味がキャラメルの濃厚な甘みを引き立て、奥深いコクと甘じょっぱい味わいが楽しめる。
〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキ
◆「塩キャラメルパイ」税込250円
キャラメルの甘みと程よい塩味が絶妙なバランスの塩キャラメルフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ。
塩キャラメルパイ
◆「ディップチュロ 塩キャラメルソース」税込290円
フランス産ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルソースをかけたホイップクリームに、サクッともちもちとした食感のチュロをディップして食べる。食後のデザートや軽食におすすめだという。
ディップチュロ 塩キャラメルソース