セブン-イレブンは10月29日、徳島県産のブランドさつまいも「なると金時」を贅沢に使用したブリトーの新フレーバー「ブリトー なると金時使用 おさつチーズ」を発売した。価格は320円（税別）。「ブリトー なると金時使用 おさつチーズ」は、徳島県産のブランドさつまいも「なると金時」をトルティーヤ生地で包んだ、スイーツ感覚で食べられるブリトー。ホクホク食感が特長の「なると金時」のペーストにダイスカットを混ぜ込むこと