セブンのブリトーに新フレーバー、さつまいも「なると金時」使用の“秋の味覚ブリトー”
セブン-イレブンは10月29日、徳島県産のブランドさつまいも「なると金時」を贅沢に使用したブリトーの新フレーバー「ブリトー なると金時使用 おさつチーズ」を発売した。価格は320円（税別）。
「ブリトー なると金時使用 おさつチーズ」は、徳島県産のブランドさつまいも「なると金時」をトルティーヤ生地で包んだ、スイーツ感覚で食べられるブリトー。
ホクホク食感が特長の「なると金時」のペーストにダイスカットを混ぜ込むことで、さつまいもの味と食感を楽しむことができる。温めて食べることで、とろけるチーズが絡み合って生まれる味わいは絶品だ。
「なると金時」は、徳島県の気候と、ミネラル豊富な砂地で栽培されるため、甘みと栄養が豊富だと言われている。ホクホクとした食感で、繊維が少なくなめらかな口当たり、優しい甘みが特長だ。
今回の新商品について、担当者は「今年の秋、セブン-イレブンでも非常に人気の高いブリトーシリーズに新しいフレーバーが登場します。ホクホクとした徳島県産ブランドさつまいも『なると金時』の甘さと、とろけるチーズが絡み合う“秋の味覚ブリトー”です。仕事の合間や夜のリラックスしている時間に、『ちょっとお腹が空いたな』と感じたらぜひ食べてほしい商品に仕立てました。さつまいもの魅力を存分に楽しめるブリトーを食べて、心と体を満たしてもらえたら嬉しいです」とコメントしている。
「ブリトー なると金時使用 おさつチーズ」は、徳島県産のブランドさつまいも「なると金時」をトルティーヤ生地で包んだ、スイーツ感覚で食べられるブリトー。
ホクホク食感が特長の「なると金時」のペーストにダイスカットを混ぜ込むことで、さつまいもの味と食感を楽しむことができる。温めて食べることで、とろけるチーズが絡み合って生まれる味わいは絶品だ。
今回の新商品について、担当者は「今年の秋、セブン-イレブンでも非常に人気の高いブリトーシリーズに新しいフレーバーが登場します。ホクホクとした徳島県産ブランドさつまいも『なると金時』の甘さと、とろけるチーズが絡み合う“秋の味覚ブリトー”です。仕事の合間や夜のリラックスしている時間に、『ちょっとお腹が空いたな』と感じたらぜひ食べてほしい商品に仕立てました。さつまいもの魅力を存分に楽しめるブリトーを食べて、心と体を満たしてもらえたら嬉しいです」とコメントしている。