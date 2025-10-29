ＷＯＷＯＷが反発している。２８日の取引終了後に集計中の９月中間期連結業績について、売上高が従来予想の３７１億円から３７５億円（前年同期比０．４％増）へ、営業利益が２億円から１６億円（同３２．０％増）へ、最終利益が１億円から１４億円（前年同期１億７９００万円の赤字）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 番組販売などのその他収入が想定を上回ったことなどに加えて、番組費などの一