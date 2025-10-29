２９日未明に放送された井桁弘恵主演の日本テレビ系ドラマ「そこから先は地獄」が、「こうして、地獄のフタが開いた…」という言葉で幕を閉じ、いよいよ多重不倫劇がドロ沼化することをほのめかした。井桁演じる清純そうな妻・莉沙と、妻の妊活にうんざりし冷淡な夫の高久（落合モトキ）。ほか２組をまじえた男女６人が交錯するストーリーは、番宣によると「全員不倫、誰かが死ぬ」ことになっている。この日の第４話では莉沙