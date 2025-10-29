午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３０５、値下がり銘柄数は１２６４、変わらずは４３銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、建設、ガラス・土石。値下がりで目立つのはパルプ・紙、不動産、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS