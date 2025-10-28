【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Calvin Klein Inc.が、BTSのJUNG KOOK／ジョングクを起用した最新キャンペーンを発表した。JUNG KOOKはグローバルブランドアンバサダーとして、力強く印象的なスタイルでCalvin Kleinとのパートナーシップが再び高まることを祝福している。 ■JUNG KOOKを世界的なアイコンへと押し上げたエネルギーを表現 このキャンペーンは「動き」と「パ