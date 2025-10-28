BTS JUNG KOOKがCalvin Kleinの最新キャンペーンに登場！「ブランドのアイコニックなデニムを再び着られて本当にうれしい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Calvin Klein Inc.が、BTSのJUNG KOOK／ジョングクを起用した最新キャンペーンを発表した。JUNG KOOKはグローバルブランドアンバサダーとして、力強く印象的なスタイルでCalvin Kleinとのパートナーシップが再び高まることを祝福している。

■JUNG KOOKを世界的なアイコンへと押し上げたエネルギーを表現

このキャンペーンは「動き」と「パフォーマンス」に根ざしており、写真家Mert Alas（マート・アラス）によって撮影された。JUNG KOOKの圧倒的なステージプレゼンスを際立たせ、彼を世界的なアイコンへと押し上げたエネルギーを表現している。

Calvin Kleinの象徴的なデニムと季節の定番アイテム（スタイリッシュなフルデニムルックや素肌に羽織ったレザージャケットなど）をJUNG KOOKが身にまとい、洗練された都会的なクールさを表現し、両者が体現する魅力が詰まったキャンペーン。

このキャンペーンは、10月28日にローンチされ、Calvin KleinのSNS（@calvinklein） では、ニューヨークのムーディーな街並みを背景に、The Chemical Brothersの「Block Rockin’ Beats」を BGM にJUNG KOOKが自信に満ちた姿で街を駆け抜けるコンテンツも公開された。

日本では 、Calvin Klein原宿フラッグシップの大型スクリーンにて10月28日の21時30分からキャンペーン動画を放映予定。近くに立ち寄った際には、ぜひチェックしてみよう。

Calvin Kleinの最新デニムスタイルは、全国の直営店舗およびcalvinklein.comで販売（一部スタイルを除く）。

期間中に税込4万円以上購入した人には、JUNG KOOKがSNS動画内で着用しているオリジナルピンがプレゼントされる。

Calvin Kleinの最新デニムコレクションでは、90年代のエッジを効かせた自然体のクールさを表現。

ブランドのシグネチャーモノグラムを再解釈した「CKエンブレムプリント」は、ジーンズやデニムトラッカージャケット、リバーシブルパファージャケットにグラフィックなエネルギーを与えている。

今季の注目スタイル「バレルジーンズ」は、ローウエストでゆったりとしたフィット感、テーパードレッグが特徴で、定番の「90s トラッカージャケット」と合わせることで、カジュアルながら統一感のあるスタイルが楽しめる。

アイコニックな「90sストレートジーンズ」は、あらたなヴィンテージウォッシュやダークリンスなど、洗練された加工でアップデートされ、幅広いスタイリングに対応。

「ダーテッド・カーペンタージーンズ」は、ユーティリティにインスパイアされたシルエットとコントラストステッチが特徴で、同じく「ダーテッド・ワークウェアジャケット」と合わせることで大胆なダブルデニムルックが完成する。

Campaign Credits: Directed and photographed by Mert Alas

Editorial Credits: Calvin Klein

Social: @calvinklein

