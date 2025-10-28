トーエネックは２８日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益予想を前回予想の１８０億円から２００億円（前期比２４．７％増）、最終利益予想を１２０億円から１５０億円（同３９．３％増）に引き上げた。同時に年間配当予想は中間２２円・期末３０円の年５２円から中間２８円・期末３７円の年６５円に増額した。２４年１０月１日付で