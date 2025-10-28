¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤­¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÌë¤À¤í¤¦¡£»ÈÅÌ¥é¥ß¥¨¥ë¤¬ÀÅ¤«¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥Í¥ë¥ÕËÜÉô¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ë¡£½Ð·âÁ°¡¢ÉÔ°Â¤ò±£¤»¤Ê¤¤¥·¥ó¥¸¤Ë¡¢°½ÇÈ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤ï¡¢»ä¤¬¼é¤ë¤â¤Î¡×¡£¤½¤Î°ì¸À¤¬¡¢¥ä¥·¥ÞºîÀï¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤¿¡£1995Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¤âÈ¯Çä¤«¤é65¼þÇ¯¡£Ä¹¤¯