インキーパーが、TSMC熊本第二工場の建設工事開始に伴い、全国から集まる工事関係者向けの宿泊施設の斡旋・紹介サービスを強化し、提供を開始します。熊本第二工場の建設地周辺で懸念される交通渋滞や宿泊施設不足に対応します。全国の大型工場建設プロジェクトで培ったノウハウを活かし、快適な滞在をサポートします。 インキーパー TSMC熊本第二工場 建設工事関係者向け「宿泊施設 斡旋・紹介サービス」 TSMC熊本第二