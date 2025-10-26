セブン‐イレブン・ジャパン（SEJ）の「セブンカフェ」から定番品の「ホットコーヒー」レギュラーサイズ（税込140.4円）と比べて20円高いホットコーヒー「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」（税込160.92円）が10月28日、新発売される。コーヒーの単価アップにつながる付加価値提案にあたり、これまでのブルーマウンテンブレンドといった産地やコーヒー豆の品質ではなく、焙煎に価値を見出した点で目新しい試みとなる。今回着