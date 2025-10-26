私はユリ（33）。子どもはアンナ（小3）で、旦那の両親と同居をしています。義父はもの静かな人で、とくに関わることもなくストレスもありませんが、問題は義母の方です。私とアンナでなにかを話していると、必ず話題に入ってきて私の味方につくのです。義母が関係ないことでも話に入ってアンナに文句を言います。アンナがかわいそうだし、義母が怒ることで私が口をつぐまなければいけないことも多いのです。そんな愚痴を、今日は