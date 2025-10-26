現地時間10月25日に開催されたブンデスリーガ第８節で、堂安律を擁するフランクフルトと藤田譲瑠チマが所属するザンクトパウリが前者の本拠地ドイチェバンク・パルクで対戦した。堂安と藤田が揃ってスタメン出場したゲームで、フランクフルトは35分に先制に成功する。シャイビからのロングボールをペナルティエリア内で受けたウズンがゴール前にクロスを供給。相手GKのキャッチミスを見逃さなかったブルカルトが頭で押し込んだ