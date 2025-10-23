■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １０月２３日１５２円４９～５１銭（△０．６７） １０月２２日１５１円８２～８４銭（△０．６７） １０月２１日１５１円１５～１７銭（△０．４１） １０月２０日１５０円７４～７６銭（△１．０５） １０月１７日１４９