日銀為替市況（ドル円・午後５時）
■ドル円終値の推移
レンジ 前日比
１０月２３日 １５２円４９～５１銭 （△０．６７）
１０月２２日 １５１円８２～８４銭 （△０．６７）
１０月２１日 １５１円１５～１７銭 （△０．４１）
１０月２０日 １５０円７４～７６銭 （△１．０５）
１０月１７日 １４９円６９～７２銭 （▼１．５４）
１０月１６日 １５１円２３～２５銭 （▼０．０１）
１０月１５日 １５１円２４～２６銭 （▼０．７２）
１０月１４日 １５１円９６～９８銭 （▼０．８８）
１０月１０日 １５２円８４～８６銭 （▼０．２２）
１０月０９日 １５３円０６～０７銭 （△０．５０）
１０月０８日 １５２円５６～５８銭 （△１．９４）
１０月０７日 １５０円６２～６４銭 （△０．６１）
１０月０６日 １５０円０１～０３銭 （△２．６１）
１０月０３日 １４７円４０～４２銭 （△０．３３）
１０月０２日 １４７円０７～０９銭 （▼０．０４）
１０月０１日 １４７円１１～１２銭 （▼０．９５）
０９月３０日 １４８円０６～０８銭 （▼０．５０）
０９月２９日 １４８円５６～５８銭 （▼１．２７）
０９月２６日 １４９円８３～８５銭 （△１．０２）
０９月２５日 １４８円８１～８３銭 （△０．７７）
０９月２４日 １４８円０４～０６銭 （▼０．０７）
０９月２２日 １４８円１１～１３銭 （△０．１９）
０９月１９日 １４７円９２～９５銭 （△０．８１）
０９月１８日 １４７円１１～１３銭 （△０．４５）
０９月１７日 １４６円６６～６８銭 （▼０．２２）
０９月１６日 １４６円８８～９０銭 （▼０．５７）
０９月１２日 １４７円４５～４７銭 （▼０．３２）
０９月１１日 １４７円７７～７８銭 （△０．２７）
０９月１０日 １４７円５０～５１銭 （△０．２８）
０９月０９日 １４７円２２～２４銭 （▼０．３０）
０９月０８日 １４７円５２～５３銭 （▼０．６９）
０９月０５日 １４８円２１～２３銭 （▼０．１６）
０９月０４日 １４８円３７～３８銭 （▼０．３６）
０９月０３日 １４８円７３～７５銭 （△０．０９）
０９月０２日 １４８円６４～６６銭 （△１．５８）
０９月０１日 １４７円０６～０８銭 （△０．０６）
０８月２９日 １４７円００～０２銭 （▼０．１６）
０８月２８日 １４７円１６～１８銭 （▼０．５９）
０８月２７日 １４７円７５～７７銭 （△０．０７）
０８月２６日 １４７円６８～７０銭 （△０．３５）
