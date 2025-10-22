沖縄・北谷出身のシンガー／ソングライターYo-Seaが、4都市巡る全国ツアー「Yo-Sea Bandset Live Tour"KAMOME"」の開催を発表した。12月の大阪公演を皮切りに、福岡・東京、そして地元・沖縄までを駆け抜ける。これまでライブで磨き上げてきた圧倒的なバンドグルーヴと心地よい歌声が想いを運び、”KAMOME（カモメ）”の名の通り、自由で軽やかなYo-Seaの音楽が全国を包み込むツアーとなりそうだ。＜ライブ情報＞Yo-Sea Bandset Li