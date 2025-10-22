Yo-Sea、大阪・福岡・東京・沖縄の4都市巡る全国ツアー開催決定
沖縄・北谷出身のシンガー／ソングライターYo-Seaが、4都市巡る全国ツアー「Yo-Sea Bandset Live Tour"KAMOME"」の開催を発表した。
12月の大阪公演を皮切りに、福岡・東京、そして地元・沖縄までを駆け抜ける。これまでライブで磨き上げてきた圧倒的なバンドグルーヴと心地よい歌声が想いを運び、”KAMOME（カモメ）”の名の通り、自由で軽やかなYo-Seaの音楽が全国を包み込むツアーとなりそうだ。
＜ライブ情報＞
Yo-Sea Bandset Live Tour ”KAMOME”
2025年12月12日（金）Zepp Osaka Bayside OPEN / START : 18:00 / 19:00
2026年1月15日（木）Zepp Fukuoka OPEN / START : 18:00 / 19:00
2026年2月12日（木）Zepp Haneda OPEN / START : 18:00 / 19:00
2026年3月26日（木）沖縄コンベンションセンター劇場棟 OPEN / START : 18:00 / 19:00
チケットリンク https://eplus.jp/yo-sea/
