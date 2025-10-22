2023年のWBCで侍ジャパンを世界一へと導いた監督・栗山英樹。その人生に刻む指針や言葉について綴ったのが、新著『信じ切る力 生き方で運をコントロールする50の心がけ』だ。2025年10月27日から29日までオンライン開催の『現代ビジネスサミット2025秋』では「チームメンバーの力を最大限に引き出す信じ切る力」という題で栗山氏の講演も実施される。「日本ではプレーしない」と宣言していた高校生の大谷翔平選手に対して、栗山氏は