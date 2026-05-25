日本の首都・東京－。文化、経済、政治の中心地で、観光名所やグルメも豊富だ。「東京」の名を冠したモノも数多くある。10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」はこのほど、全国の現役高校生男女300人を対象に「東京〇〇と言って思い浮かぶものはなんですか?」というアンケートを実施、ランキング結果を公表した。 【写真】「東リベ」「TDL」もランクイン！高校生