毎年、大きな反響を呼ぶ「都道府県魅力度ランキング」。そのランキングと同時に発表されるのが「市区町村魅力度ランキング」だ。昨年のランキングでは北海道の都市がトップに輝いたが、今年はどの地域が1位に選ばれたのだろうか。このランキングのベースとなる『地域ブランド調査2025』の結果が、10月4日に発表された。調査開始から20年という節目の年を迎え、例年以上に注目を集めている。調査を実施したのはブランド総合研