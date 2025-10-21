10月20日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に、“超破格タイ旅行SP”と題し、母親がタイ人のSnow Man・向井康二と、ミャンマー出身の俳優・森崎ウィンが登場した。番組内では、タイの魅力を紹介する中で、向井がかつて兄とともにムエタイを習っていたエピソードを語り、当時の秘話を明かした。「向井さんは『事務所の人が写真を見て僕をスカウトしてくれた』と説明し『実は兄と2人でスカウトされた』と語りました。兄弟は