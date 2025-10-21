ＪＴＰが５日続伸している。午後３時ごろ、企業における生成ＡＩの定着化を支援するＣｙｎｔｈｉａｌｙ（東京都渋谷区）との協業を開始したと発表しており、好材料視されている。 全社規模での生成ＡＩ導入に最適化された「ＴｈｉｒｄＡＩ生成ＡＩソリューション」を提供するＪＴＰと、企業における生成ＡＩ活用の現状分析から現場での定着、ＲＯＩ（投資利益率）向上までを一貫して伴走するＣｙｎｔｈｉａｌｙが