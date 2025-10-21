ＪＴＰ<2488.T>が５日続伸している。午後３時ごろ、企業における生成ＡＩの定着化を支援するＣｙｎｔｈｉａｌｙ（東京都渋谷区）との協業を開始したと発表しており、好材料視されている。



全社規模での生成ＡＩ導入に最適化された「Ｔｈｉｒｄ ＡＩ 生成ＡＩソリューション」を提供するＪＴＰと、企業における生成ＡＩ活用の現状分析から現場での定着、ＲＯＩ（投資利益率）向上までを一貫して伴走するＣｙｎｔｈｉａｌｙが協業することで、企業の生成ＡＩ定着化支援に向けて、現状分析から導入・活用までの全プロセスを包括的にサポートする体制を構築。両社のサービスを組み合わせることで、生成ＡＩ活用の現状可視化から全社規模での導入・活用、更には人材育成までをワンストップで推進する。



出所：MINKABU PRESS