カンロ飴やピュレグミなどでおなじみの「カンロ」から、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」のお菓子が続々登場！「ピュレグミ×ハローキティ」や「ハローキティキャンディ」「ハローキティタブレット」が順次販売されます☆ カンロ サンリオ「ハローキティ」コラボ「ピュレグミ／キャンディ／タブレット」 価格：194円（税込）発売日：2025年10月28日（火）内容量：56ｇ販売エリア：全国 カンロから